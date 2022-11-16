Вернулись к допандемийному ассортименту: из Екатеринбурга можно улететь хоть в Таиланд, хоть в Израиль, хоть на Мальдивы

Впервые за последние два года зимняя полетная программа из аэропорта Кольцово будет представлена большим ассортиментом зарубежных рейсов. На текущий момент известно, что напрямую из Екатеринбурга можно будет улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Индию, Израиль и даже на Мальдивы. Со стыковкой в Москве выбор у туристов еще шире. «Спрос есть, хоть и осторожный. Многие сейчас предпочитают бронировать за 2-3 недели до вылета. Но на ближайшие даты все рейсы заполнены», – говорят турагенты.
На текущий момент, по данным «Нового Дня», из Кольцово заявлены прямые рейсы в семь стран, где можно комфортно отдохнуть зимой. Больше всего перелетов, похоже, будет в Египет: в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх почти ежедневно будут летать авиакомпании «Россия», Red Wings, IFly, NordWind, Azur Air. Объединенные Арабские Эмираты представлены в программах не только вылетами в Дубаи (FlyDubai и Azur Air), но и в Шарджу и Рас-Эль-Хайму: в первый штат с 3 декабря планирует летать арабская компания Air Arabia, во второй – с той же даты авиакомпания «Россия».
В Турции зимой, конечно, в море не искупаешься, но можно комфортно отдохнуть в хороших отелях 5* с подогреваемыми бассейнами, поэтому туроператоры сделали вылеты в Анталью круглогодичными. В Стамбул можно будет слетать погулять: сейчас туда летает Red Wings, а с 25 ноября планирует запустить рейсы «Аэрофлот».
Впервые за два года из Екатеринбурга появились прямые рейсы в Индию и Таиланд. Первый борт в Гоа уже вылетел, Azur Air будет осуществлять рейсы дважды в неделю до конца сезона. Кроме того, с 25 ноября планирует полететь «Аэрофлот». На Пхукет полеты раз в десять дней заявлены с 1 декабря. До этого уральские туристы летали в Таиланд через Казахстан.
Еще одна интересная новинка – рейсы в Тель-Авив, которые авиакомпания Red Wings запускает с 27 ноября. Вылеты запланированы раз в неделю по воскресеньям.
И, наконец, Мальдивы. Это предложение нельзя назвать массовым. Вылеты в Мале запланированы с 15 декабря на бизнес-джете, укомплектованном только креслами бизнес-класса. На этом самолете летом туристов из Екатеринбурга отправляли в элитный отель Бодрума, сейчас борт задействуют для другого VIP-направления. Правда, как стало известно «Новому Дню», из-за непомерно дорогой стоимости отдыха полетная программа под вопросом. Если борт из Екатеринбурга все-таки не полетит, туристов пересадят на аналогичный бизнес-джет из Москвы.
«Мы наконец-то вернулись к допандемийному выбору направлений, – говорит директор сети туристических агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – К тем рейсам, которые летят напрямую из Екатеринбурга, можно добавить очень комфортные туры из Москвы на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку с удобным перелетом для уральских туристов. Карибский бассейн в этом сезоне представлен турами на Кубу и в Венесуэлу из Москвы. По сути, малодоступной остается только Европа, но и туда можно добраться на Turkish Airlines и Red Wings через Стамбул».
Самыми популярными направлениями у екатеринбуржцев зимой, скорее всего, будут Египет, ОАЭ и Таиланд, считают турагенты. Цены на текущий момент адекватные, по некоторым направлениям – на уровне 2019 года.
«Спрос можно назвать умеренным. Постоянные политические катаклизмы делают нас всех немного осторожнее. Но могу сказать, что все ближайшие рейсы загружены, мест нет. На новогодние и более отдаленные даты мест еще много. Есть ощущение, что пик спроса будет за 2-3 недели до вылета на новогодние каникулы, – говорит Анастасия Ермолаева. – Но нужно понимать, что отдыхать летят не только россияне. И уже сейчас в Индии и Таиланде многие отели забронированы на каникулы туристами из других стран. Выбор вариантов проживания будет более ограниченным».
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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