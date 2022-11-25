Red Wings планирует летать из Кольцово на самолете Ту-204

Авиакомпания Red Wings, которая накануне сообщила о приобретении четырех восстановленных самолетов Ту-204, один из бортов, возможно, разместит в Кольцово. По каким направлениям полетит «тушка», пока неизвестно.

«Да, действительно ведутся переговоры, и вчера подписано предварительное соглашение о поставке четырех самолетов Ту-204. Сейчас проводится восстановление летной годности бортов. Поставки должны начаться весной, но сроки пока назвать не готова. Возможно, один из самолетов Ту-204 будет базироваться в Кольцово и выполнять полетную программу отсюда», – ответила на вопрос «Нового Дня» директор Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Также в декабре авиакомпания Red Wings получит два новых Sukhoi SuperJet 100 с увеличенной дальностью полета (4000 километров – против 3000 километров у «сухих» базовой комплектации).

Напомним, авиакомпания Red Wings является одним из базовых перевозчиков Кольцово. На текущий момент выполняет полеты по 26 направлениям: 15 региональных и 11 международных. Кроме того, с 27 ноября авиакомпания запустит рейсы в Тель-Авив, которых не было почти два года, а также чартеры в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду на Boeing-777.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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