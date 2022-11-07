Из Екатеринбурга запустят рейсы в Израиль

Из Екатеринбурга можно будет улететь в Израиль. Перелеты в Тель-Авив начнутся с 27 ноября. Их будет выполнять Red Wings на самолетах SSJ100. На каждом рейсе будет доступно 100 билетов.

Рейсы формально будут без пересадок, но техническая остановка все же потребуется – самолеты будут приземляться на 40 минут для дозаправки в Минеральных Водах. Общая продолжительность путешествия в одну сторону – примерно 7 часов. Улететь в Израиль из Екатеринбурга можно будет по воскресеньям. Билет на одного человека в обе стороны обойдется примерно в 60 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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