Из Екатеринбурга стартуют рейсы «Аэрофлота» в Стамбул и Гоа: загрузка более 80%

Сегодня утром из Екатеринбурга вылетел первый рейс «Аэрофлота» в Стамбул, а вечером отправится рейс в индийский штат Гоа. Загрузка – более 80 и 90%.

«Сейчас мы согласовали и получили слоты по этим направлениям, летать по обоим будем по три раза в неделю. На Стамбул загрузка первого рейса – более 80%, в Гоа – 92%. Эти направления уже популярны, хотя продажи были открыты буквально неделю назад. Думаю, в дальнейшем будут очень востребованы у жителей Свердловской области», – рассказал на пресс-конференции «Интерфакс-Урал» руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбурге Антон Муска.

Он также заявил, что сейчас авиакомпания прорабатывает возможность поставить из Кольцово полетную программу в Таиланд. Но пока подробностей нет. Зато известно, что с 23 декабря «Аэрофлот» в дополнение к рейсам в Сочи запустит ежедневные вылеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды.

«Мы анализировали самые востребованные направления с вылетами из Екатеринбурга у наших пассажиров. Это оказались Минск, Пхукет, Ташкент, Дубай Ереван, Казань, Волгоград. Существенно увеличился поток в Нижний Новгород и Казань – трансферная перевозка», – добавил Антон Муска.

Напомним, впервые за последние два года зимняя полетная программа из аэропорта Кольцово будет представлена большим ассортиментом зарубежных рейсов. На текущий момент известно, что напрямую из Екатеринбурга можно будет улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Индию, Израиль и даже на Мальдивы. Со стыковкой в Москве выбор у туристов еще шире. «Спрос есть, хоть и осторожный. Многие сейчас предпочитают бронировать за 2-3 недели до вылета. Но на ближайшие даты все рейсы заполнены», – говорят турагенты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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