«Аэрофлот» начинает летать в Турцию, Индию и Таиланд, в том числе, и из Екатеринбурга

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» во вторник, 15 ноября, заявил, что с 25 ноября запустит программу полетов в аэропорты Турции, Индии и Таиланда из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока.

В сообщении «Аэрофлота» говорится, что «25 ноября откроются рейсы из Екатеринбурга в Стамбул и Гоа, из Красноярска – в Бангкок и на Пхукет, из Новосибирска и Владивостока – на Пхукет. 26 ноября начнутся полеты в Бангкок из Владивостока, 27 ноября – из Новосибирска. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800».

Москва, Иван Бабурин

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