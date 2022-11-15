Из Екатеринбурга вылетел первый за два года рейс на Гоа

В Екатеринбурге возобновляются чартерные рейсы на популярный индийский курорт Гоа. Накануне поздно вечером из аэропорта Кольцово вылетел первый самолет авиакомпания Azur Air по этому маршруту.

Выполнение рейсов Екатеринбург – Гоа запланировано два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 757-200. Вылет из Екатеринбурга в 21:20, прилет – в 04:55 на следующий день. Отправление с Гоа в 06:30, прибытие в Екатеринбург в 13:05, рассказали в пресс-службе Кольцово.

Ранее регулярные рейсы между Екатеринбургом и Гоа были прерваны из-за пандемии Covid-19. Турагенты восприняли возобновление полетной программы в Индию с осторожной радостью. Предполагается, что цены на отдых в этой стране будут приемлемыми для российских туристов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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