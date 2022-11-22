Сколько стоит Шерегеш, а сколько Сочи: любители горных лыж готовятся к сезону

В этом году любители горных лыж на новогодние праздники поедут отдыхать в Шерегеш, Сочи и Кабардино-Балкарию. За границу из-за сложной логистики отправятся единицы. «Новый День» узнал, сколько стоит отдых на российских склонах, а также какие комплексы пользуются наибольшим спросом.

«Прошли те времена, когда на горнолыжные курорты Европы из Екатеринбурга ставили целые чартеры. За последние годы внутри России выросло качество и самих горнолыжных курортов, и трасс, необходимость ставить чартерные программы отпала. А в этом году небо Европы по сути для нас закрыто, поездки туда будут единичными, о массовом туризме говорить не можем, – отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Ожидаем, что самым загруженным, популярным и дорогим в предстоящем горнолыжном сезоне будет Сочи. Скорее всего, будет интерес к склонам Свердловской и Челябинской областей. Кроме того, мы видим, что в последние три года у жителей Урала есть интерес к Шерегешу, а также к склонам Кабардино-Балкарии».

Несмотря на публикации в некоторых СМИ об отсутствии номеров в отелях Красной Поляны на Новый год, турагенты говорят, что варианты еще есть, причем по разной цене.

«Туроператоры заранее выкупали блоки мест на рейсах и номера в отелях, поэтому забронировать еще можно. Цена Сочи сильно зависит от даты: 30 декабря уже дорого, 26-го – дешевле. На сам Новый год тур с перелетом в отель 4-5* в Красной Поляне будет стоить 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Минимальные цены на эти даты – от 80 тысяч рублей, – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – На Шерегеш из Екатеринбурга в этом году запущена чартерная программа оператора Fun&Sun, цены адекватные. Например, тур с вылетом 31 декабря стоит от 29 тысяч на человека за 8 ночей. Кроме того, есть еще прямой рейс Red Wings, билеты на праздничные даты стоят от 19 тысяч».

Напомним, ранее мы писали о пляжных направлениях предстоящего сезона. Напрямую из Екатеринбурга можно будет улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Индию, Израиль и даже на Мальдивы. Со стыковкой в Москве выбор у туристов еще шире.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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