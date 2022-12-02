Летим кататься: тарифы и условия перевозки горнолыжного снаряжения

В России стартовал сезон катания на горных лыжах и сноубордах. Почти все курорты уже принимают любителей зимних активностей. «Новый День» узнал, как перевозить в самолете снаряжение и сколько это будет стоить.

Как рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту.ру», по общим авиаправилам, в один комплект горнолыжного оборудования входят: шлем, сноуборд или пара лыж (с любым количеством палок), пара ботинок. Чаще всего снаряжение требуют упаковать в один чехол. Разрешенная общая масса спортинвентаря в разных авиакомпаниях – от 10 до 32 килограммов. Поскольку провоз инвентаря осуществляется при наличии «свободной багажной емкости», авиакомпании требуют заранее предупреждать о перевозке лыж и сноуборда. Чаще всего – не позднее чем за 48 часов. В аэропорту снаряжение регистрируют и сдают у стойки для негабаритного багажа.

Для удобства пассажиров сервис «Туту.ру» собрал стоимость перевозки и условия у восьми крупных российских авиакомпаний.

«Аэрофлот»

Если в билет включено оплаченное багажное место, его можно использовать для провоза инвентаря. Лыжи либо сноуборд нужно упаковать отдельно от ботинок, то есть можно сдать только лыжи, лыжи и ботинки в разных чехлах, только ботинки. Общий вес не должен превышать 23 килограмма в тарифах «Эконом» и «Комфорт» и 32 килограмма в тарифе «Бизнес». Учитывайте, что снаряжение весит значительно меньше допустимой нормы, так что в чехол можно поместить и другие вещи. Если нужно взять еще и чемодан, за него придется заплатить как за отдельную единицу багажа (до 23 кг в тарифах «Эконом» и «Комфорт» и до 32 кг в тарифе «Бизнес»).

Сколько стоит: рейсы по России – от 3400 до 4600 рублей, международные рейсы – от 65 € до 130 €.

Важно: на рейсах SU3000-5399 и совместных рейсах «Аэрофлота» и «Победы» горнолыжное оборудование не перевозят.

S7 Airlines

Горнолыжное оборудование можно провозить дополнительно и бесплатно, если в билет включен багаж. Лыжи либо сноуборд и ботинки должны быть упакованы в один или два чехла. Как и «Аэрофлот», авиакомпания разрешает упаковывать в них и другие вещи при условии, что общий вес не превышает 23 кг (для тарифа «Эконом Standard») или 32 кг (для всех остальных тарифов). На тарифе «Эконом Basic» за провоз горнолыжного оборудования нужно будет доплатить, так как он включает только ручную кладь.

Сколько стоит: рейсы по России – от 2500 до 4000 рублей, международные рейсы – от 40 €.

Red Wings

Авиакомпания поменяла правила: раньше независимо от тарифа спортинвентарь перевозили бесплатно, теперь только за деньги. Комплект горнолыжного снаряжения должен быть не тяжелее 23 кг, других ограничений нет.

Сколько стоит: рейсы по России – от 2500 до 3400 рублей, международные рейсы – от 2700 до 3600 рублей.

«Уральские авиалинии»

Разрешен провоз горнолыжного оборудования на всех тарифах, кроме «Промо». Один комплект должен весить не более 23 кг, а габариты по сумме трех измерений не должны превышать 350 см (и не более 220 см по одной из сторон). Если два пассажира провозят свои лыжи или сноуборды в одном чехле, он должен весить не более 30 килограммов. Если багаж тяжелее, его необходимо оплачивать по тарифам сверхнормативного негабаритного багажа. Если вы путешествуете по тарифу «Промо», то за провоз инвентаря надо доплатить.

Сколько стоит: рейсы по России – от 2800 до 3500 рублей, международные рейсы – от 12 $ до 30 $.

UTair

Кроме входящего в билет обычного багажа, авиакомпания разрешает перевозить один чехол с парой лыж и парой палок или сноубордом плюс место багажа с экипировкой (ботинки, шлем), то есть два места общим весом до 20 килограммов. Стоимость зависит от тарифа. В тарифах «Премиум» и «Евробизнес» провоз багажа и снаряжения бесплатный. Участники программы UTair Status уровня Gold или Silver могут бесплатно брать с собой снаряжение по тарифам «Минимум» или «Оптимум». Пассажиры с тарифом «Оптимум» с включенным в билет багажом могут везти или спортивное снаряжение, или чемодан (если берете и то и другое, придется доплатить за место). В остальных случаях нужно доплачивать за дополнительное место.

Сколько стоит: по России – 2500 рублей, международные рейсы – 3500 рублей при вылете из России, 60 $ при вылете в Россию.

Важно: если маршрут с пересадками, необходимо заплатить за каждый перелет (например, перевозка комплекта из Тюмени в Сочи через Москву обойдется в 5000 рублей).

«Победа»

Комплект может включать лыжи или сноуборд с ботинками, шлемом и очками, упакованными в один общий или два отдельных чехла. На одного пассажира – не больше двух комплектов. Тарифы «Выгодный» и «Максимум» включают провоз багажа, его можно заменить на горнолыжное оборудование. Размер не может превышать 203 см по сумме трех измерений и быть тяжелее 10 кг для тарифа «Выгодный» и 20 кг для тарифа «Максимум». Во всех других случаях нужно доплачивать за дополнительный багаж.

Сколько стоит: по России – от 899 рублей.

Azur Air

Авиакомпания вне зависимости от тарифа дает возможность бесплатного провоза одного комплекта горнолыжного оборудования. Лыжи или сноуборд с ботинками можно разделить на два чехла весом не более 10 и 6 килограммов соответственно. Дополнительный багаж (то есть если надо взять два чемодана или если тариф без багажа) оплачивается по тарифам.

Сколько стоит: до 10 кг – 25 € за полеты короче 8 часов, 30 € за полеты более 8 часов. До 20 кг – 30 € за полеты короче 8 часов, 35 € за полеты более 8 часов.

Nordwind

По условиям авиакомпании, в комплект оборудования входит два чехла: один (не более 15 килограммов) с парой лыж или сноубордом, парой лыжных палок и дополнительным снаряжением (шлем, очки, одежда), второй (не более 5 кг) с парой ботинок.

С 1 ноября 2022-го по 10 мая 2023 года на всех тарифах кроме «Лайт» провоз горнолыжного оборудования бесплатный. Правило действует на всех направлениях, кроме рейсов между Россией и Вьетнамом, Таиландом, Кубой, Доминиканской Республикой, Иорданией, Таджикистаном, Узбекистаном и Ямайкой.

За провоз по тарифу «Лайт» и дополнительные места оплата согласно тарифам.

Сколько стоит: по России – от 1899 рублей, международные рейсы – от 30 € или 35 $.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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