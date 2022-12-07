Более 90% авиабилетов на новогодние праздники куплено на российские рейсы

Только 9% самостоятельных путешественников на предстоящие новогодние каникулы забронировали авиабилеты из Екатеринбурга за границу. Остальные туристы отправятся отдыхать в России.

«Три самых популярных маршрута у самостоятельных путешественников из Екатеринбурга: Москва, Санкт-Петербург и Сочи. На них суммарно приходится около 62% бронирований авиабилетов. Также востребованы авиабилеты в Минеральные Воды, Красноярск, Калининград, Сургут, Ханты-Мансийск», – подсчитали аналитики сервиса онлайн-бронирований «Туту.ру». Рассматривались данные по вылетам в период с 25 декабря по 8 января.

Средний чек за перелет по России составил 8 042 рубля туда-обратно, но это – с учетом недорогих билетов. Популярные направления стоят дороже. Например, билет в Москву и обратно в новогодний период в среднем обойдется в 10,5 тысячи (туда-обратно), в Санкт-Петербург – 14,2 тысячи, в Сочи – 22,7 тысячи рублей.

Среди заграничных направлений у екатеринбуржцев, которые самостоятельно бронировали билеты, востребованы Казахстан, Армения, Беларусь, Узбекистан. Чуть менее популярны Турция, Израиль. Средний чек за рубеж – 16 867 рублей туда-обратно.

Как ранее писал «Новый День», в этом году выбор стран с прямым перелетом больше, чем был с начала пандемии. Из Екатеринбурга можно будет улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Индию, Израиль и даже на Мальдивы. Со стыковкой в Москве выбор у туристов еще шире.Но цены на Новый год, конечно, повышенные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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