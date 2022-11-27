Из Екатеринбурга вылетел первый за полтора года рейс в Таиланд

Сегодня утром из Кольцово вылетел первый за полтора года рейс в Утапао. Полеты в Паттайю и Пхукет будут осуществляться раз в 10-11 дней.

«Самолет Boeing 767 авиаперевозчика Azur Air вылетел из Екатеринбурга в 05.22 по местному времени, – сообщили в пресс-службе Кольцово. – С 1 декабря запланированы полеты на Пхукет. Полеты между Кольцово и самыми популярными курортами Таиланда – Паттайей и Пхукетом – запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении. Отметим, рейсы между Екатеринбургом и Таиландом выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года, когда были прерваны из-за пандемии Covid-19».

Как ранее писал «Новый День», цены на туры в Таиланд на начало декабря начинались от 167 тысяч рублей на двоих за 10 ночей в отеле 3* на завтраках.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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