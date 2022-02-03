Из Екатеринбурга запускают рейсы в Таиланд

С 1 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямой рейс из Екатеринбурга на Пхукет, правда, с дозаправкой в Иркутске. Вакцинированные туристы могут въезжать в Таиланд с соблюдением некоторых правил.

«Полеты на остров Пхукет запланированы с 1 марта: туда – каждый вторник, обратно – каждую среду на самолёте Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки», – сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Поехать в Таиланд без проблем могут россияне, у которых поставлены обе дозы «Спутник V» – вакцина одобрена руководством королевства. Въезд осуществляется по программе Test & Go, которая заработала с 1 февраля.

Кроме сертификата о вакцинации, необходимо будет в первый и пятый день поездки сдать ПЦР-тест и ожидать его результата в номере отеля (отель должен иметь сертификат SHA Extra Plus). Также для вылета из России в Таиланд нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки; медстраховка с покрытием свыше 50 тысячи долларов на человека; бронь в отеле. Обязательная регистрация программы для получения въездного документа – Thailand Pass QR-code.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»