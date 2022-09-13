Прямых рейсов из Екатеринбурга в Таиланд не будет: туристы полетят через Казахстан

Прямых рейсов из Екатеринбурга в Таиланд этой зимой, вероятнее всего, не будет. Несмотря на это, уральские туристы активно покупают туры на Пхукет со стыковками в Москве, Дубае и Стамбуле. Новинка этого года – туры из разных городов Казахстана, до которых можно добраться на самолете либо на поезде. Но дешевого отдыха ждать не стоит.

Почти все крупные федеральные туроператоры в предстоящем осенне-зимнем сезоне предлагают туры в Таиланд. Но прямых вылетов из Екатеринбурга, как это было в допандемийные годы, не будет: из-за санкций в авиаотрасли многие самолеты по-прежнему не могут летать за рубеж. Однако операторы нашли разные варианты на основе стыковочных рейсов.

Так, с 30 октября из Москвы на Пхукет ежедневно будет летать «Аэрофлот», но цена билетов – от 110 тысяч рублей на человека в обе стороны. Тур с таким перелетом обойдется от 245 тысяч рублей на двоих (11 ночей в отеле 3* на завтраках), плюс нужно самостоятельно добираться до Москвы. Есть варианты летать из Екатеринбурга в Таиланд через Дубай либо через Стамбул, но это будет еще дороже: только перелет обойдется минимум в 120 тысяч рублей.

Чтобы снизить стоимость туров, операторы Fun&Sun, Pegas Touristik в этом году просчитали несколько вариантов туров в Таиланд из Казахстана или через Казахстан. Например, можно улететь из Екатеринбурга на Пхукет через Тараз. Туристам не придется получать багаж в «стыковочном» аэропорту, сама остановка – всего полтора часа. Стоимость турпакетов из Екатеринбурга начинается от 190 тысяч на двоих за 9 ночей в отеле 3* на завтраках.

Еще один вариант – лететь из Нур-Султана, до которого придется добираться самостоятельно, авиабилет до столицы Казахстана и обратно обойдется в 15-20 тысяч рублей на человека. Путевка из Нур-Султана на Пхукет – от 140 тысяч рублей за 11 ночей в отеле 3* на завтраках.

Anex Tour предлагает лететь на Пхукет из Алматы (около 100 тысяч рублей за самый дешевый тур). Кстати, оттуда же будут летать чартеры и во Вьетнам (Нячанг). Еще один вариант – лететь со стыковкой в Анталье.

«Сейчас многие направления представлены с перелетом стыковочными рейсами, а также регулярными маршрутами иностранных перевозчиков. Это отличается от привычного формата организованного туризма, но мы всячески стараемся расширить ассортимент доступных курортов этой осенью и зимой», – сообщили в пресс-службе оператора.

Турагенты из Екатеринбурга говорят, что спрос на Таиланд довольно высокий. На самые недорогие и удобные стыковочные рейсы свободных мест остается все меньше.

«Таиланд долгое время был недоступен для путешествий, и в этом сезоне почти все крупные туроператоры поставили туда свои программы, пусть и со стыковками. Фанаты Юго-Восточной Азии есть не только в России, поэтому номеров в хороших отелях остается все меньше. И все меньше мест на рейсах, например, со стыковкой в Таразе, которая кажется туристам удобнее», – рассказала турагент Ирина Чернова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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