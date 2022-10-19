Из Екатеринбурга открылись регулярные рейсы в Тараз

Из международного аэропорта Кольцово начались регулярные полеты в город Тараз (Республика Казахстан).

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, первый рейс выполнила сегодня казахстанская авиакомпания Scat. Boeing 737 MAX8 вылетел из аэропорта Кольцово в 02:30 местного времени. Выполнение рейсов Екатеринбург – Тараз запланировано два раза в неделю. Вылет из Кольцово в среду – в 00:05, в субботу – в 03:00. Прилет – в 03:05 и 06:00 соответственно.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году операторы Fun&Sun и Pegas Touristik просчитали несколько вариантов туров в Таиланд (Пхукет) через Казахстан, в том числе через Тараз. Туристам не придется получать багаж в стыковочном аэропорту, сама остановка – всего полтора часа. Стоимость турпакетов из Екатеринбурга начинается от 190 тысяч на двоих за 9 ночей в отеле 3* на завтраках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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