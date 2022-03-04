S7 отменяет рейсы из городов России в Египет, Таиланд и Южную Корею

Авиакомпания S7 с сегодняшнего дня отменяет рейсы из Москвы и регионов по многим зарубежным направлениям. В частности, не полетят самолеты в Египет, Таиланд и Южную Корею. Туристов, которые находятся на отдыхе, будут вывозить другие авиакомпании.

«S7 Airlines была вынуждена частично сократить полетную программу в связи с введенными ограничениями и отменить некоторые рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты», – говорится в сообщении авиакомпании в официальном телеграм-канале.

На сайте перевозчика список ранее отмененных рейсов в Европу существенно дополнился. С 4 марта не будут летать самолеты в Египет (Хургаду и Шарм-эль-Шейх) из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары. По данным «Нового Дня», на этих рейсах, в том числе, формировали туры некоторые туроператоры. Сейчас им предстоит решить, каким образом возвращать туристов с курортов. Скорее всего, будут задействованы борта других авиакомпаний.

Также отменены рейсы из Владивостока, Иркутска, Новосибирска и Улан-Удэ в разные аэропорты Таиланда, а из Владивостока и Новосибирска – в Сеул (Южная Корея).

При этом в S7 подчеркивают: ранее прошедшая в СМИ информация об отмене абсолютно всех международных рейсов не соответствует действительности. «4 марта, например, планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

На данный момент рейсы в Европу, Таиланд, Египет, Южную Корею отменены до 30 апреля включительно.

Напомним, ранее о приостановке всех международных программ заявил туроператор Pegas Touristik. Все вылеты туристов за рубеж, включая Турцию и Египет, отменены до конца марта. Туроператор опасается, что за границей могут быть изъяты взятые в лизинг авиакомпанией Nord Wind самолеты. До этого о приостановке полетов в Доминикану заявил туроператор Anex Tour, который летал на крыльях Azur Air. Туристы, оставшиеся без отдыха, деньги сейчас вернуть не смогут. Можно лишь оставить их на «депозите», либо перенести на другие направления, по которым операторы еще летают.

Москва, Ольга Тарасова

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