Туроператор Pegas Touristik отменил все туры за рубеж до конца марта

Один из крупнейших российских туроператоров Pegas Touristik с завтрашнего дня и до конца марта приостанавливает все выездные туры за рубеж, в том числе в открытые страны – Турцию, Египет, ОАЭ. Информацию «Новому Дню» подтвердили в нескольких туристических агентствах Екатеринбурга.

«Туроператор PEGAS Touristik в рассылке турагентам сообщил о временной приостановке всех выездных туров с 3 по 28 марта. В марте по заказу PEGAS Touristik будут осуществляться только вывозные рейсы», – сообщили в телеграм-канале «Юридические новости», который ведет омбундсмен в сфере туризма и юрист Георгий Мохов.

На официальных сайтах туроператора Pegas Touristik информации пока нет. Но уже невозможно забронировать тур с вылетом в марте. Это касается и стран, которые пока открыты для россиян: Турции, Египте, ОАЭ. Информацию о приостановке полетных программ «Новому Дню» подтвердили в нескольких туристических агентствах.

«Мы лично такую рассылку пока не получили. Но коллеги из других городов – да», – сообщила директор одного из крупных турагентств в городе Friends Travel Наталья Паутова.

Другая собеседница «Нового Дня» отметила, что слухи такие ходят. Но нужно дождаться официальной информации.

«Я только что говорила с сотрудниками «Пегаса» в Екатеринбурге. Они сами не понимают, что происходит. У нас вариантов несколько. Либо кто-то психанул. Либо это какая-то Ddos-атака, тем более недавно атаке подвергались сайты других операторов. Либо еще что-то. Ну и, конечно, никто не исключает вариант, что это правда. Такое решение может быть принято в связи с санкциями, по которым предусмотрено изъятие самолетов, взятых в лизинг», – рассказала директор сети агентств в Екатеринбурге Анастасия. Она также добавила, что уже появляется информация о том, что сохраняются вылеты из регионов как минимум в Анталью.

«Выглядит очень странно. Ждем официального решения», – отметила Анастасия.

Туроператор Pegas Touristik летает за рубеж на крыльях авиакомпании Nord Wind. Часть бортов были взяты в лизинг у европейских компаний. При вылете за рубеж существует риск, что самолеты просто заберут.

Порталу Tурдом директор туроператора Pegas Touristik подтвердила информацию о приостановке полетов.

«Вы знаете, что и Турция, и Египет, и Тунис подтвердили, что готовы принимать российских туристов, за что мы очень благодарны. Но, помимо наземной части, в турпродукт входит авиаперелет, вы сами видите, что происходит в сфере авиации», – сообщила Анна Подгорная.

Туристам, которые оплатили туры с вылетом в марте, предлагают использовать эти деньги в качестве депозита и сдвинуть даты отдыха либо поменять направление на Россию.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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