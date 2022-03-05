Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили все зарубежные туры, TUI сократил программы в Египет

Российские туроператоры продолжают сокращать полетные программы даже в открытые страны – Турцию, Египет и ОАЭ. Об отмене всех туров до конца марта объявили Coral Travel и Sunmar. Клиенты TUI сообщают, что им приходят уведомления об отмене полетов в Египет, хотя официальной информации пока нет.

Уведомление о приостановке всех зарубежных программ партнеры Coral Travel и Sunmar получили накануне вечером. Оба оператора летали в Турцию и Египет не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов. Вероятно, отмена туров связана с тем, что самолеты, находящиеся в лизинге, могут изъять в других странах.

Однако вывозные рейсы туроператоры обещали организовать. Туристам, которые сейчас находятся на отдыхе, информацию должны предоставить представители принимающей стороны и гиды. Кому-то отдых продлят, кому-то сократят – в зависимости от новых дат рейсов.

Туристы, которые должны были лететь на отдых в марте, оперативно вернуть деньги не смогут. Можно лишь оставить депозит на счете оператора, либо «перебронировать тур на альтернативные даты и направления по текущей стоимости». Правда, по сути, сегодня таких направлений нет.

На отмену туров жалуются и туристы оператора TUI Russia. Люди говорят, что им приходят уведомления об отмене вылетов в Египет и Турцию. В качестве причин оператор, в частности, указывает на то, что авиакомпании отменили полеты за рубеж. TUI свои программы строил на крыльях «Уральских авиалиний» и S7. Напомним, S7 накануне отменила вылеты в Египет, Таиланд и Южную Корею. «Уральские авиалинии» тоже приостановили вылеты в Египет и Турцию. А сегодня на сайте перевозчика появилась информация и об отмене полетов в ОАЭ. Кроме оператора TUI, это коснется и Tez Tour.

Напомним, ранее все зарубежные программы свернул туроператор Pegas Touristik. Anex Tour на данный момент отказался только от вылетов в Доминикану, Мексику и на Кубу.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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