Крупный туроператор будет продавать Турцию с вылетом из Екатеринбурга на Turkish Airlines

Туроператор Anex Tour с 29 апреля планирует регулярные вылеты из Екатеринбурга в Анталью на крыльях Turkish Airlines. Не исключено, что туристам, которым пришлось отказаться от поездки в феврале и марте, разрешат перенести отдых на новые даты. Но подробности полетной программы пока неизвестны.

Как сообщила пресс-служба туроператора, полеты начнутся с 29 апреля. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани будут доступны программы с прилетом в Анталью, Даламан и Бодрум.

«Список городов будет расширен. Условия переноса и иная детальная информация будут анонсированы в ближайшее время. Актуальные цены появятся на сайте также в ближайшее время», – сообщает пресс-служба.

На сайте Anex Tour в системе бронирования цен действительно пока нет. Есть только варианты наземного обслуживания: трансфер из аэропорта + проживание в отелях.

Туристы гадают, разрешит ли туроператор переносить на новые даты и на рейсы Turkish Airlines туры, которые не состоялись в феврале, марте и апреле из-за отмены всех международных рейсов Azur Air (партнер туроператора Anex Tour, на крыльях которого ранее выполнялись все полетные туристические программы). Официальных заявлений на этот счет нет.

«Предполагаю, что переносить бронирования разрешат, но по новому курсу доллара, который существенно вырос, а также с доплатой за перелет и топливные сборы. Переплата будет большой», – прокомментировала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга.

Напомним, 28 марта Anex Tour отменил всю полетную программу из Екатеринбурга в Доминикану. В начале апреля, как и другие операторы, заявил об остановке вообще всех международных полетных программ, включая Турцию и Египет. Anex Tour до сих пор почти всегда летал на бортах Azur Air, которые сейчас попадают под «лизинговые» санкции.

В Турцию из Екатеринбурга самостоятельно (не по путевке) можно улететь и сейчас. Рейсы в Стамбул и Анталью выполняют Turkish Airlines и Nord Wind. Цены на одного человека в один конец начинаются от 24-40 тысяч рублей, в зависимости от направления и даты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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