Купили тур по раннему бронированию, но он, вероятно, не состоится – что делать? Советы турагентов

В этом году в Екатеринбурге был небывалый ажиотаж на покупку туров на майские праздники и лето по акциям раннего бронирования. В основном туристы выбирали Турцию. Но сейчас судьба многих поездок под вопросом. Туристы недоумевают: что делать? Аннулировать самостоятельно и платить штраф или ждать решения оператора? «Новый День» обсудил эти вопросы с турагентами.

Как ранее писал «Новый День», туры на лето уральцы начали бронировать еще в ноябре 2021 года. Туроператоры тогда предлагали приятные условия: предоплата от 10 до 25% с возможностью внести остаток за 2-3 недели до вылета. По словам турагентов, бронирований – сотни.

«Спрос был большой, особенно в январе и феврале. Люди успевали запрыгнуть в последний вагон, потому что акция раннего бронирования у многих заканчивалась 1 марта, после чего ожидали повышения цен. Мои клиенты брали в основном Турцию с минимальной предоплатой 10%. Сейчас все эти предоплаты зависли у туроператоров, – рассказала «Новому Дню» турагент-частник из Екатеринбурга Ирина Чернова. – У туристов, по сути, есть два варианта. Либо уже сейчас ничего не ждать и самостоятельно аннулировать тур – но тогда туроператор выставит штрафы, согласно договору. Иногда это чуть ли не вся предоплата, то есть ее не вернут. Второй вариант – продолжать ждать и смотреть на предложения операторов. Если у операторов не будет возможности выполнить свои обязательства, они обязаны будут аннулировать тур сами. Но денег тоже никто не вернет сейчас. Предложат либо оставить средства на депозите и оплатить ими позднее другой тур, либо перенести даты поездки. В обоих случаях, скорее всего, будет немалая доплата».

Директор екатеринбургского Friends Travel Наталья Паутова рассказала, что в агентстве составили для каждого клиента таблицу: сумма предоплаты; дата, когда нужно внести остаток средств; дата вылета. И советуют туристам ориентироваться на эти параметры.

«Есть две разные ситуации: когда тур оплачен уже на 100% и когда внесена лишь небольшая предоплата 10-25%. Например, если тур у вас на конец мая и он оплачен полностью, лучше ничего не предпринимать и ожидать решения туроператора. Если тур не состоится (а сейчас многие авиакомпании не могут летать за рубеж без риска ареста самолетов), туроператор аннулирует его самостоятельно без штрафов. То есть формально ваши деньги сохранятся, правда, туроператоры массового сектора возврата денег сейчас не производят: оставляют деньги на депозитах, – говорит Наталья Паутова. – Вторая ситуация – когда вы внесли только предоплату. По акции раннего бронирования чаще всего это небольшие суммы. В этом случае мы советуем ориентироваться на дату, когда нужно вносить остаток за тур. И тогда принимать решение: вносить остаток средств либо аннулировать тур с минимальными штрафами. Возможно, к тому времени оператор уже найдет выход из ситуации. Например, сейчас уже «Библио-Глобус» летает в Анталью на Red Wings, а Pegas Touristik и Coral Travel готовы пересадить на рейсы Turkish Airlines с доплатой».

После того как турист либо туроператор аннулируют тур, предстоит побороться за свои деньги. По словам турагентов, сегодня возвратить всю сумму сразу готовы только небольшие нишевые туроператоры. Компании-гиганты, которые занимают большую часть рынка, оставляют средства на «депозитах».

«Я своим туристам уже рекомендовала обращаться в суд за возвратом денег. На данный момент, конечно, решений нет, потому что мало времени прошло. Более того – сейчас принят мораторий на банкротство. Он не означает, что турист не может идти в суд. Но в пандемию, когда был такой же мораторий, приставы не могли взыскать средства в пользу туристов со счетов операторов по уже выданным исполнительным листам. Деньги полгода были заморожены. Будет ли в этот раз так же, сложно судить», – рассказала Наталья Паутова.

Если судиться вы не готовы, то можно лишь надеяться, что к лету появятся альтернативные предложения для путешествий, на которые можно будет потратить оставленный у оператора депозит.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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