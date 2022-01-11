Уральцы перестали бояться Covid-19 и бронируют летний отдых и туры на майские праздники: в лидерах пока Турция

Жители Екатеринбурга и области уже планируют свой отдых на майские праздники и летние отпуска. По акции раннего бронирования покупают в основном Турцию. По словам турагентов, спрос пока не такой высокий, как до пандемии (все-таки люди боятся закрытия границ), но активность большая и есть продажи вплоть до сентября. Также некоторые спрашивают Кипр и Грецию.

Как рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма, туроператоры в этом году планируют обширную полетную программу из Екатеринбурга в Турцию. Причем старт сезона будет небывало ранним – в конце марта. «Туроператоры планируют вылеты из Кольцово в Анталью, Бодрум и Даламан, кроме того, останутся регулярные рейсы в Стамбул. Продажи на весну и лето уже начались, причем глубина продаж неплохая – есть отдельные бронирования даже на сентябрь 2022 года», – рассказал Михаил Мальцев.

Представители туристических агентств говорят, что в этом году действительно спрос по акциям раннего бронирования выше, чем в 2021-м. Конечно, это еще не допандемийные объемы, но интерес есть: туристы все меньше боятся заранее планировать свой отдых. «Спрос на Турцию по акциям раннего бронирования еще не восстановился по отношению к 2019-2020 годам (до пандемии – прим.ред). Но есть определенный пласт людей, которые привыкли заренее планировать свой отдых и делают это каждый год, не изменяя привычке. В первую очередь бронируют дорогие отели, которые при любом раскладе дальше будут только дороже, а к началу сезона в них не будет мест. И, напротив, бронируют самые экономичные варианты, желая получить самые хорошие цены сейчас – за счет скидок. И есть категория людей, которые из года в год ездят отдыхать в один отель. Они тоже бронируют сейчас, чтобы гарантированно занять номер», – рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

В туристическом агентстве Friends Travel «Новому Дню» рассказали, что настоящий бум на раннее бронирование был в 2019 году. В декабре 2021-го удалось выйти на уровень 65% от того показателя. При этом агентство проводило опрос среди своих подписчиков в соцсетях, который показал: 35% туристов готовы покупать тур за несколько месяцев до вылета, 65% – непосредственно накануне, недели за две.

«Многие относятся настороженно к акции раннего бронирования после двух «веселых» пандемийных лет. Главный страх – а вдруг границы снова закроют? Но вспомните весну 2021 года, когда Турцию закрыли просто одним днем. Даже те, кто покупает тур за неделю до вылета, никак не подстрахуется от такого в нынешней ситуации. Остается только принять ситуацию и стать более гибким, – говорит директор Friends Travel Наталья Паутова. – При этом выгода по раннему бронированию очевидна. Сейчас туроператоры бронируют туры по предоплате 10-25%, остальные деньги нужно заплатить за 10-15 дней до вылета. А цены на отели растут каждый месяц».

В агентстве приводят пример: в декабре туристы бронировали турецкий Kamelya K Club 5* на 8 ночей в июне за 119 356 рублей (двое взрослых и ребенок), сейчас аналогичный тур стоит уже 143 432 рубля. Знаменитый Rixos Premium Tekirova 5* в декабре стоил 178 476 рублей (10 ночей в апреле), сейчас – 197 605 рублей.

«Самый пик акции раннего бронирования приходится на завершающий этап – в марте. Больше всего людей бронируют именно тогда. Но в этот период из-за высокого спроса цены могут уже скакать», – рассказала Наталья Паутова. Во Friends Travel также говорят, что есть запросы на Грецию и Кипр, но пока их не так много.

Кроме Турции, сейчас бронируют не самые массовые направления – ОАЭ, Мальдивы и Доминикану. «Бронирование идет с глубиной до мая. Люди понимают, что эти направления загружены всегда. В этих странах отдыхают туристы со всего мира, и отели пустыми точно стоять не будут. Кроме того, отели там дают честные скидки: 20% за 60 дней до заезда, 10% – за 30 дней. Таким образом, если искать тур ближе к маю, то и цены будут на порядок выше, и вариантов отелей будет мало», – рассказала директор «Пангеи» Анастасия Ермолаева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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