Самыми популярными курортами на Новый год стали Египет, ОАЭ, Турция и Доминикана

В период новогодних каникул Кольцово обслужил почти 200 тысяч пассажиров – это даже больше, чем в допандемийном 2019-м. Чаще всего летали, конечно, по России: лидерами стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Из зарубежных курортов уральцы выбирали Египет, Турцию, ОАЭ, Армению и Доминикану.

«С 29 декабря по 9 января Кольцово обслужил свыше 197 тысяч пассажиров. В аналогичный период допандемийного 2019 года услугами аэропорта Екатеринбурга воспользовались 188,9 тысячи человек», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Самыми популярными российскими городами в праздники предсказуемо стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Из зарубежных городов лидировали Хургада, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Дубай, Ереван, Ла-Романа и Анталья. В общей доле пассажиров международные путешественники составили 20%.

Как ранее писал «Новый День», уральцы уже начали заблаговременно думать о летних отпусках и отдыхе на майские праздники. В основном по акции раннего бронирования покупают путевки в Турцию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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