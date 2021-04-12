Перелеты из России в Турцию останавливаются до 1 июня

Полетная программа в Турцию из России приостанавливается. Пауза взята на полтора месяца и связана с ростом заболеваемости ковидом. Об этом со ссылкой на источники в оперативном штабе станы сообщает РБК.

Напомним, информация о возможном закрытии Турции появилась виконте прошлой недели и активно обсуждалась в СМИ все выходные. Подтверждения прекращения полетов официальные источники не давали, ссылаясь на то, что полнотой информации обладает только оперштаб. Если верить данным РБК, в первую очередь на паузу встает чартерная программа, начало турсезона в Турцию, таким образом, срывается.

Напомним, что глава Роспотребнадзора ранее подтвердила, что Турция является сейчас одним из источников завоза в Россию в том числе и новых штаммов коронавируса. Статистика по заболеваемости в Турции почти в десять раз превышает показатели России.

Остановка полетов Турцию начнётся с 15 апреля и продлится по 1 июня.

Некоторые туристы, в том числе из Свердловской области, в понедельник уже начали отказываться от путёвок в Турцию.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.04.21

Источники: Решения о закрытии Турции для россиян пока нет. / Барселону могут открыть для российских туристов уже осенью. / Закрытие Турции: Кремль «перевел стрелки» на правительство. Читать дальше

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