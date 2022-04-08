«Мы покупали тур за 70 тысяч и должны отдать ещё 50?» – туристы негодуют по поводу доплат за Турцию

Туристы, которых операторы попросили доплатить за путевки в Турцию по 220-270 евро с человека, негодуют. Многие по акции раннего бронирования покупали самые дешевые туры на весну, и сумма доплат почти равна начальной цене.

«Мы небогатая семья, год копили на отпуск. У нас тур на середину мая в самом простом отеле «три звезды» стоил в декабре 70 тысяч. И сейчас я с женой должен отдать еще 50 за то, чтобы полететь на Turkish Airlines? А куда дели деньги, которые были оплачены за перелет на другой авиакомпании?» – негодует турист из Екатеринбурга Владимир.

Решение отменять ли тур или доплачивать, мужчина еще не принял. Он боится, что при аннуляции его деньги, даже за вычетом штрафа, на пару лет зависнут у туроператора.

«Думаем занять деньги и слетать. Или все-таки отказаться. Пока просто в шоке», – рассказал Владимир «Новому Дню».

Тема активно обсуждается в туристических чатах в телеграме.

«Да это вообще прикол. Вы оплатили тур, но оплатите еще раз. Или деньги свои никогда не увидите. Просто вымогают деньги у людей. Просто мерзко себя ведут», – пишет один из комментаторов в чате «Крыша Турдома».

«Я тоже эмоционально реагирую. Специально искала бюджетный тур. И вот теперь – доплачивать», – пишет пользователь Alice.

«25 апреля. 7 ночей, нирвана дольче вита. 150 на троих. На сегодня, чтобы улететь, людям надо доплатить 130 минимум. Это с учётом того, что мы новую заявку делаем в ноль. Нечестно дважды зарабатывать», – считает турагент OLGA.

Представители турфирм Екатеринбурга рассказали «Новому Дню», что пока мало кто из туристов согласился доплачивать за новую полетную программу. В нынешних условиях для семей 50-75 тысяч вне плановых расходов – огромные деньги. А брать кредит на отпуск под 30% никто не готов.

Напомним, крупнейшие туроператоры с 29 апреля запускают из Екатеринбурга, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга туры с перелётом в Анталью, Бодрум и Даламан на рейсах Turkish Airlines. Ранее продавались путёвки на рейсах российских авиакомпаний, которые из-за лизинговых санкций боятся лететь за рубеж: самолеты могут арестовать. Разницу в цене авиабилета предлагают компенсировать туристам. У разных операторов это 220, 250 и 270 евро.

«Новый День» задавал специалистам отрасли вопросы, что делать людям, чьи туры по раннему бронированию могут не состояться. Ответы – в нашем материале.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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