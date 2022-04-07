Туроператоры просят доплатить за туры в Турцию 20-30 тысяч с человека

Крупные туроператоры, начавшие продажи туров в Турцию на самолетах Turkish Airlines, просят туристов, купивших путевки по акции раннего бронирования, доплатить по 20-30 тысяч с человека. «Туристы, мягко говоря, удивлены», – рассказывают турагенты.

Напомним, крупные туроператоры Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik заявили, что на это лето нашли возможности организовать летний отдых для россиян в Турции: с 29 апреля из городов России, в том числе из Екатеринбурга, на курорты полетят самолеты Turkish Airlines. Ранее каждый из операторов имел собственного партнера-перевозчика, но из-за лизинговых санкций их борта могут быть арестованы за рубежом. Смена авиакомпании и рост цен на авиатопливо привели к резкому росту стоимости путевок. Причем доплачивать придется даже тем туристам, которые покупали туры по акции раннего бронирования.

Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik сообщили турагентам условия: доплата составит 220-270 у.е (в зависимости от компании) за туриста в случае, если ранее в заявке была другая авиакомпания. И около 150 у.е – если и раньше планировалось лететь на Turkish Airlines. С учетом колебания курса рубля доплатить придется 20-30 тысяч рублей на человека, а на семью из трех человек, соответственно, – 60-90 тысяч.

«Это касается и тех путевок, которые туристы покупали по акции раннего бронирования. Есть те, у кого были оплачены довольно бюджетные туры – 80-100 тысяч рублей. И сейчас им придется выложить еще столько же, либо аннулировать тур с большими штрафами по договору. Туристы, мягко говоря, удивлены, когда мы им озвучиваем условия операторов», – рассказал «Новому Дню» агент одной из турфирм Екатеринбурга.

Пока с аннуляциями уральцы не спешат. В турфирмах говорят, что люди взяли небольшую паузу, чтобы подумать и принять решение.

Ранее мы рассказывали что турагенты советуют делать туристам, купившим тур по раннему бронированию в случае, если тур не состоится.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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