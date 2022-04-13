Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Официальных причин перевозчик не называет, но домыслы на рынке ходят всякие.

Информацию о приостановке полетной программы на месяц «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе Кольцово. Сама компания официальных заявлений пока не делала. Напомним, летать из Екатеринбурга в Стамбул перевозчик начал в марте 2022 года, после непродолжительного перерыва.

«Официальных комментариев от авиакомпании действительно нет», – отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он также добавил, что из Екатеринбурга ощутима нехватка рейсов в Турцию. «У нас, конечно, есть надежный перевозчик Red Wings, рейсы которого пользуются спросом. Но чтобы была хорошая цена, удобные стыковки, было бы хорошо, чтобы вернулись Turkish Airlines, появились бы рейсы других компаний», – добавил эксперт.

В туротрасли новость о приостановке полетов в Стамбул именно турецкой авиакомпании вызвала бурную реакцию. Турагенты опасаются, что вслед за рейсами в Стамбул Turkish Airlines может отменить рейсы и в Анталью, на которых планировали возить туристов три крупнейших туроператора. По сути, без этих рейсов, которые должны начаться 29 апреля, массовых полетных программ на лето из Екатеринбурга в Турцию пока не заявлено.

«Слухи слухами, но давайте дождемся информации от Turkish Airlines. Они пока даже неофициально ничего не говорят. Мы очень надеемся, что не отменят запланированные чартеры в Анталью, потому что тогда уральцы останутся и без отдыха, и без денег», – прокомментировал один из турагентов Екатеринбурга на правах анонимности.

Отметим, что портал TourDom.ru вчера сообщал, будто российские власти могут пересмотреть решение о полетах турецких авиакомпаний в Россию, если Турция со своей стороны не создаст аналогичные условия российским авиакомпаниям. Эксперт, близкий к авиационным кругам, пояснил: «Турция должна дать гарантии российской стороне в том, что самолеты из РФ не будут задержаны на территории страны вне зависимости, внесены перевозчики в санкционные списки или нет. В противном случае Росавиация может пересмотреть допуски на полеты в Россию турецких авиакомпаний», – цитировал портал свой источник. Официальных подтверждений этому пока нет. А некоторые эксперты туррынка уже назвали эту информацию домыслами на пустом месте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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