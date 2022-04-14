Turkish Airlines отменили рейсы в Анталью, на которых должны были лететь «пакетные» туристы

Авиакомпания Turkish Airlines не полетит из Екатеринбурга в Анталью. Речь идет о рейсах, запланированных с 29 апреля. На них в Турцию должны были лететь туристы четырех крупнейших туроператоров, в том числе те, чей отдых сорвался в марте. Пока предлагают пересаживать людей на рейсы из соседних городов.

«Turkish Airlines не полетят из Екатеринбурга весь летний сезон, и в Анталью в том числе.

Причина пока обтекаема – проблема с допуском. Сейчас поставили рейсы из Челябинска, Тюмени и Сургута, куда и предлагают пересадить туристов. Также возможна пересадка на рейсы из Москвы. На текущий момент из Екатеринбурга летят напрямую в Анталью Red Wings», – сообщает туристическое агентство Friends Travel в своем телеграме.

Официального сообщения от авиакомпании Turkish Airlines пока нет. Вчера турецкий перевозчик отменил на месяц – с 16 апреля по 15 мая – рейсы из Екатеринбурга в Стамбул.

Отметим, что билетов на рейсы Turkish Airlines в Анталью в свободной продаже почти не было. Все блоки были выкуплены туроператорами (Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik, Fun&Sun), причем за перенос тура на крылья Turkish Airlines с туристов просили по 220-270 евро с человека. С 29 апреля и в течение всего лета операторы планировали именно на рейсах турецкого перевозчика выполнять турецкие программы из Екатеринбурга. Будет ли альтернатива, пока неизвестно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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