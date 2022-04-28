Почти миллиард рублей потратили уральцы на турпутевки и авиабилеты за I квартал

За первые три месяца 2022 года жители Свердловской области потратили 923,5 миллиона рублей на турпутевки, авиабилеты, экскурсии и прочие туристические услуги. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Такие данные приводит Свердловскстат, который посчитал объем оказанных платных услуг за первый квартал года. Отметим, что такой огромный рост (сфера туризма по объему оказания платных услуг выросла больше других) связан в первую очередь с тем, что в 2021 году из-за пандемии были закрыты многие зарубежные направления, и уральцы не решались тратить деньги на путевки.

Правда, далеко не по всем купленным в 2022 году путевкам уральские туристы смогут отдохнуть. После начала спецоперации и введения санкций большинство операторов отменили зарубежные полетные программы, затем частично их восстановили с обновленными условиями авиаперелета, и за билеты нужно еще доплатить. Миллионы рублей туристов сейчас просто зависли на счетах туроператоров в виде депозитов.

Согласно статистике, 867,4 миллиона рублей составили траты на отели и гостиницы (рост +20% к аналогичному периоду прошлого года) и 781,4 миллиона – на специализированные средства размещения, включая 561,3 миллиона – на санатории.

Самый большой объем платных услуг в первом квартале был оказан в транспортной сфере (28,6 миллиарда рублей), коммунальной (24,1 миллиарда), в сфере бытовых услуг (10,4 миллиарда) и так далее. На театры и другие культурные развлечения уральцы потратили чуть более одного миллиарда рублей, на спорт – 704 миллиона

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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