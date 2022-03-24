Глава «Турпомощи»: туроператоры задолжали туристам 56-60 млрд за туры, отмененные в феврале-марте

Туроператоры должны вернуть туристам порядка 56-60 миллиардов рублей за туры, которые были отменены в феврале и марте из-за прекращения авиасообщения. Такую оценку дал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Сумму пока точно никто не считал. По самым предварительным подсчетам, это порядка 56-60 миллиардов рублей, – ответил Осауленко на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». – Хочу отметить, что средства не депонируются на счетах операторов. Мы уже разъясняли этот момент в начале пандемии. Средства находятся у партнеров за рубежом. К сожалению, сейчас к прежним барьерам по возврату этих средств от партнеров добавились еще и ограничения банковского и финансового сектора. Вернуть деньги можно будет тогда, когда начнется восстановление турпотока между странами».

Ранее правительство России давало туроператорам возможность выплачивать туристам деньги из фондов персональной ответственности, аккумулированных в «Трпомощи». Но по текущей ситуации таких решений еще не принималось. Однако даже если решение будет принято, денег в фондах не хватит.

«Совокупный объем фондов персональной ответственности в «Турпомощи» составляет почти 2 миллиарда рублей. Цифры 56-60 миллиардов и 2 миллиарда несопоставимы. Но наши партнеры – туроператоры – от своего долга не отказываются. При любой возможности долги будут гаситься», – рассказал Александр Осауленко, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Напомним, почти все туроператоры России прекратили свои зарубежные полетные программы в конце февраля – марте. До сих пор продолжается вывоз туристов из Турции и Египта. Ситуацию осложняет отсутствие самолетов, которые после санкций рискуют быть арестованы за пределами РФ. Туроператоры по «коронавирусной» схеме не возвращают средства. Туристам, как и в начале пандемии 2020 году, предлагают лишь два варианта: заменить тур на любой другой из существующего ассортимента (на данный момент – это только туры по России), либо «депонировать» деньги на счетах оператора. Причем средства замораживаются по текущим курсам доллара, которые существенно выросли с февраля.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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