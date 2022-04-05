Юрист: мораторий на банкротство не мешает туристу пойти в суд и взыскать с туроператора долг за отмену поездки

Мораторий на банкротство, введенный в России на полгода, не означает отказа от выплат по исполнительным листам. Туристы, чьи поездки не состоялись из-за отмены полетов, вправе пойти в суд и потребовать у туроператора вернуть деньги, поясняет юрист.

«Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Положения […] не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных […] в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления», – говорится в постановлении правительства.

Представители туристической отрасли трактуют постановление двояко. Во многих источниках появилась информация, что из-за моратория на банкротства туроператоров туристы теперь до октября не смогут взыскать через суд долги за отмененные туры. В частности об этом пишет «Вестник Ассоциации туроперторов России»: «Если говорить о сфере туризма, это означает, что кредиторы туроператора (те, кому он должен деньги) не могут подавать иски о банкротстве туроператора в случае образования задолженности. Кроме того, по исполнительным листам в течение полугода туристы не смогут взыскать денежные средства со счетов туроператоров».

Однако с такой позицией не согласен юрист Андрей Божинов, руководитель юридического агентства «Есть идея»

«Постановление не запрещает обращаться в суд, взыскивать с должника деньги. Туристы могут подавать в суд на туроператора, требуя вернуть задолженность, могут получить решение суда. Приставы по-прежнему имеют право применять различные меры для взыскания долга по исполнительному листу. Постановление касается только банкротства: в течение полугода кредиторы не могут инициировать дела о банкротстве», – пояснил Андрей Божинов «Новому Дню».

Напомним, по оценкам экспертов, туроператоры задолжали россиянам около 56-60 миллиардов рублей за туры, которые отменились в феврале-марте. Многие авиакомпании сейчас не могут летать за границу, поскольку самолеты могут быть арестованы лизингодателями. Поэтому большинство полетных программ за рубеж сейчас прекращено. При этом туроператоры не соглашаются добровольно вернуть туристам деньги за несостоявшиеся поездки. Взамен этого людям предлагают оставить средства на депозитах туристических компаний и воспользоваться ими, когда представится возможность.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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