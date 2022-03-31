В России объявлен полугодовой мораторий на банкротства

В России с 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Мораторий будет действовать 6 месяцев и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, отметил глава кабмина. По его словам, это даст возможность бизнесу справиться с текущими трудностями, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию и не увольняя сотрудников.
Новая мера не будет распространяться на должников, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных объектов, сообщается на сайте правительства России.
По мнению Мишустина, это решение «позволит поддержать компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действий в отношении нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства».
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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