В России объявлен полугодовой мораторий на банкротства

В России с 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мораторий будет действовать 6 месяцев и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, отметил глава кабмина. По его словам, это даст возможность бизнесу справиться с текущими трудностями, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию и не увольняя сотрудников.

Новая мера не будет распространяться на должников, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных объектов, сообщается на сайте правительства России.

По мнению Мишустина, это решение «позволит поддержать компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действий в отношении нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»