Глава Ростуризма объяснила, почему операторы просят у туристов доплату за уже оплаченные туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила необходимость доплат за уже оплаченные туры ростом цен, изменением условий перелета и волатильностью рубля.

«Доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки. Это касается как полностью, так и частично оплаченных туров, – написала Догузова в своем телеграме, отвечая на популярные вопросы туристов. – В то же время туроператоры по возможности идут навстречу туристам и, где это возможно, пытаются сохранить цены на прежнем уровне, в первую очередь по уже полностью оплаченным турам».

Также глава федерального агентства по туризму рассказала, что делать людям, у которых отменяются туры за рубеж.

«В случае если в сложившихся обстоятельствах поездка за рубеж по уже оплаченному туру не может состояться, у туристов есть несколько вариантов. Так, по согласованию с туроператором можно перенести тур на другие даты или изменить направление отдыха, в том числе можно рассмотреть возможность отдыха в России. Если же предложенные туроператором варианты замены не устроят туриста, то по согласованию с туроператором можно оформить возврат средств за тур, – пишет Зарина Догузова. – Однако, учитывая положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении соответствующего договора, сумма, подлежащая к возврату потребителю, может быть существенно ниже суммы, уплаченной по договору. Так как туроператор уже мог понести какие-либо расходы, связанные с исполнением договора».

Напомним, ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко говорил, что, по экспертной оценке, общая сумма долга туроператоров по несостоявшимся турам может составлять 56-60 миллиардов рублей. Сейчас на федеральном уровне рассматривается предложение разрешить туроператорам отсрочку по выплатам до конца 2023 года. Так, напомним, было с пандемийными турами.

Москва, Ольга Тарасова

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