Глава РСТ: в ближайшие дни примут постановление, позволяющее туроператорам не возвращать деньги до конца 2022 года

Постановление, которое позволит туроператорам не возвращать туристам деньги за «ковидные» туры до конца 2022 года, примут «на днях», заявил глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, сейчас на федеральном уровне принимаются все меры, чтобы не допустить массового банкротства туристических компаний.

«Еще в декабре 2021 года в федеральный закон были внесены изменения, позволяющие пролонгировать действие постановления № 1073. В ближайшие дни эта пролонгация произойдет, – ответил Юрий Барзыкин на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Но я хочу сказать, что более 80% туристов уже либо получили деньги за несостоявшиеся «ковидные» туры, либо получили замену на туры в Россию или за рубеж. До 31 декабря 2022 года минимальная часть таких туров уйдет на возврат. Другие получат замену».

Напомним, постановление № 1073 позволяло туроператорам не возвращать туристам деньги за туры, купленные до 30 марта 2020 года и не состоявшиеся из-за пандемийных ограничений. На конец 2021 года туроператоры оставались должны туристам около 7 миллиардов рублей. 31 декабря 2021 года действие постановления истекло, и операторы должны были начать возврат денег. Но сделали это не все.

«На данный момент выплаты по несостоявшимся турам за период пандемии продолжаются, более того мы увеличили количество возвратов в неделю. Компания намерена завершить данный процесс в максимально оперативные сроки», – сообщали ранее «Новому Дню» в пресс-службе оператора Anex Tour. Остальные операторы (Pegas Touristik, Tez Tour) на запросы агентства комментарии не предоставили.

Отметим, что сейчас туроператоры по «коронавирусной» схеме не возвращают средства и за более поздние туры. В частности, за туры, которые отменились в феврале и марте из-за последних событий в мире и санкций в отношении самолетов в лизинге. Туристам, как и в 2020 году, предлагают лишь два варианта: заменить тур на любой другой из существующего ассортимента (на данный момент – это только туры по России), либо «депонировать» деньги на счетах оператора. Причем деньги замораживаются по текущим курсам доллара, которые существенно выросли с февраля.

«Вернуть все сразу невозможно, потому что средства туроператоров находятся у их партнеров за рубежом, и получить их нельзя. Если разом все затребовать, то туроператор просто обанкротится, – пояснил Юрий Барзыкин. – На федеральном уровне делается все для того, чтобы сохранить туроператоров на рынке. Чтобы было кому предоставлять туруслуги, чтобы минимум компаний обанкротились. Например, вчера было принято постановление, по которому операторы могут не платить до конца октября в фонды ассоциации «Турпомощь». И минимальные фингарантии теперь 10 миллионов – для всех, а не 10 и 50 миллионов, как было раньше».

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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