Переоформить тур с Доминиканы на другую страну теперь можно только по курсу под 100 рублей за доллар

Туроператор, отменивший туры из Екатеринбурга в Доминикану, изменил с сегодняшнего дня правила переноса денег на туры в другие страны. Если раньше можно было производить расчеты по старому курсу, теперь считают по новому.

«Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на обновление. Начиная с 02.03.22 в 00:00 по МСК, перенос денежных средств будет осуществляться по текущему курсу (на момент переноса)», – сообщил Anex Tour турагентам.

Для простых туристов это означает, что сумма в валюте, которая хранится у оператора, резко сократилась. Соответственно, выбрать можно туры меньшей стоимости, либо доплатить. К примеру, тур в Доминикану стоил 250 тысяч рублей или 3290 долларов по старому курсу. Сегодня эта сумма сократилась до 2577 долларов, хотя в рублях осталась прежней.

Напомним, с 28 февраля Anex Tour приостановил полетную программу из Екатеринбурга в Доминикану (а также из других городов в Доминикану, Мексику, Кубу). Пока речь идет об остановке полетов до 28 марта. Вернуть деньги за несостоявшиеся туры люди не могут. Оператор предлагает лишь два варианта: перебронироваться на ОАЭ, Турцию или Египет, либо – оставить деньги на депозите до лучших времен.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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