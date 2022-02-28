Из Екатеринбурга отменили рейсы в Доминикану

Авиакомпания Azur Air отменила все рейсы в Доминикану из Екатеринбурга и других городов России. В ближайшее время возить туристов на курорты не будут. Но перевозчик обещал отправить в Ла-Роману пустые самолеты, чтобы вывезти тех, кто сейчас отдыхает.

«В связи с закрытием воздушных пространств стран Евросоюза временно отменены завозные рейсы из городов РФ в страны Карибского бассейна (Мексика, Куба, Доминикана). Рейсы по этим направлениям будут осуществляться только на возврат туристов в плановом режиме, в соответствии с датами окончания туров», – сообщает туроператор Anex Tour.

Рейсы Azur Air – ключевого партнера оператора – 28 февраля отменены в Доминикану из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбург. Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы. Также не будет вылетов из столицы и Петербурга на Кубу.

В туристической компании отмечают, что мера пока – временная. Рейсы отменены до 28 марта. Каким образом туристам будут возвращать деньги за несостоявшийся отдых, не уточняется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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