Туроператор рассказал, что делать туристам, у которых пропали туры в Доминикану

Оперативно вернуть деньги за отмененные туры из Екатеринбурга в Доминикану не получится. Туроператор Anex Tour назвал несколько вариантов, но при всех деньги остаются у туркомпании.

В целом оператор действует по сценариям, отработанным за два года пандемии коронавируса. Все, что могут сделать туристы, – оставить деньги на депозитном счете и воспользоваться ими при полете в другие страны.

«Все заявки, забронированные до 28 марта в страны Карибского бассейна на базе чартерной перевозки, в ближайшее время будут аннулированы без фактически понесенных затрат. Депозитные средства по данным заявкам будут доступны к переносу», – сообщил сегодня туроператор Anex Tour турагентам.

Для туристов есть несколько вариантов. Первый – перенести деньги на любое другое направление, куда продолжает летать Anex Tour на борту Azur Air. Сегодня это Турция, Египет и ОАЭ. Второй вариант – оставить пока деньги на счету оператора, и воспользоваться ими для путешествия позднее.

«Перенос на туристов производится по курсу на день оплаты. Доплата будет производиться по текущему курсу», – уточняет оператор, добавив, что правила могут измениться.

Напомним, с сегодняшнего дня Anex Tour приостановил полетную программу из Екатеринбурга в Доминикану (а также из других городов в Доминикану, Мексику, Кубу). Из Ла Романы самолет сегодня прилетит в Кольцово, но обратно отправится пустым – вывозить оставшихся туристов. Пока приостановка программы – до 28 марта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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