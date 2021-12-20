Туристы в 2022 году завалят суды исками к туроператорам: деньги за «пандемийные» туры 2020 года вернули не всем

Правительство России может отсрочить выплату долгов перед туристами еще на год – до 31 декабря 2022 года. Речь идет о пандемийных турах, не состоявшихся в 2020 году, по которым туроператоры задолжали клиентам 7 миллиардов рублей. Примут документ или нет – судебных исков будет много, считают эксперты.

Напомним, в конце прошлой недели Госдума РФ приняла поправки в федеральный закон № 98, ст. 19.4, позволив правительству продлить действие постановления № 1073. Этот документ давал туроператорам полтора года отсрочки на исполнение обязательств по турам, купленным до 31 марта 2020 года. Суть его заключалась в том, что в течение 2020-2021 года туристы не сразу получали деньги, а могли за ранее внесенную сумму съездить на отдых в открытые страны, либо все-таки дождаться 31 декабря 2021 года и вернуть 100% стоимости путевки плюс проценты за пользование деньгами по ставке ЦБ РФ.

До 31 декабря осталось всего 10 дней, кабмин постановление еще не принял. Прогнозы на туррынке разные: одни уверены, что отсрочку по выплатам точно продлят, другие сомневаются: слишком мало времени осталось на проведение всех юридических процедур. Так или иначе, а судебных исков со стороны туристов не избежать, уверен генеральный директор юридической компании «Персона Грата», руководитель правовой комиссии РСТ, бизнес-омбудсмен в сфере туризма Георгий Мохов.

«До 31 декабря 2021 года все туропреаторы должны были уже рассчитаться с туристами. Это предельный срок. И, по моим данным, сейчас туроператоры ускорились: делают подсчеты, кому деньги вернули, кому нет, сколько остались должны. Рассылают уведомления – готов ли турист еще ждать (по круизным турам, например, нет альтернатив). Все готовятся к худшему и ищут способы погасить задолженности, – рассказал сегодня Георгий Мохов во время прямого эфира на портале Tourdom.ru. – Если до 31 декабря не происходит погашение задолженности, то иного пути получить свои деньги, кроме как судебного, пока не придумали. И я хочу сказать, что даже если будет продление постановления № 1073, практически наверняка туристы пойдут в суд, начнут писать требования о возврате денег. Терпение у людей не безграничное, они ждут по полтора-два года. И финансовые ситуации разные. Спокойно этот процесс не пройдет: что с продлением, что без продления постановления мы обречены на конфликт».

Бизнес-омбудсмен в сфере туризма также напомнил, что даже если постановление примут, оно не отменит исполнительных листов по уже вынесенным в отношении туроператоров решениям. Если суд постановил, что компания должна выплатить средства, то уже с первого банковского дня начнутся списания денег со счетов в пользу клиентов.

«31 декабря ничего не заканчивается. Все только начинается», – уверен Георгий Мохов.

Руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев уверен, что отсрочку для туроператоров продлят еще до наступления 2022 года.

«Позиция РСТ единая, она была сформулирована руководителем Андреем Игнатьевым: надо продлять постановление на 2022 год. РСТ участвовал в рабочих комиссиях при обсуждении этого вопроса, и думаю, что вопрос почти решен. Закон Госдумой уже был изменен, и я уверен, что постановление правительства России тоже будет принято до нового года, – прокомментировал «Новому Дню» Михаил Мальцев. – Конечно, остается решить еще ряд нюансов. По всем ли турам вводить отсрочку выплат или только по турам в страны, которые до сих пор закрыты. Но куда важнее принципиальное решение продлить отсрочку. Так мы защищаем рынок от банкротств. А значит, защищаем и деньги туристов, потому что при банкротстве никто не получит 100% уплаченных средств».

По данным Мальцева, за 2021 год количество «пандемийных» туров, по которым не вернули деньги, сократилось в разы. Сейчас в основном вопросы остались по монооператорам, которые, например, продавали туры только в Китай или Юго-Восточную Азию, или Европу. Все эти направления до сих пор закрыты для туристов, и предложить альтернативу такой оператор не может, как не может и заработать средства на выплату долга.

«Надеюсь, что в течение 2022 года ситуация будет разрешена без потрясений и потерь для всех участников», – добавил Михаил Мальцев.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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