Свыше 60% российских туроператоров могут не вернуть деньги за несостоявшиеся туры

Российские туроператоры попросили правительство РФ продлить отсрочку долгов перед туристами за несостоявшиеся из-за пандемии туры, которая действует до 31 декабря 2021 года. Соответствующее письмо подписали Российский союз туриндустрии (РСТ), ассоциация «Турпомощь», Общенациональный союз индустрии гостеприимства и другие организации, сообщают «Известия». Авторы обращения заявили, что более 60% туроператоров не смогут вернуть клиентам деньги за отмененные туры при сохранении дедлайна.

В письме отмечается, что подавляющее большинство стран и регионов по-прежнему закрыты для туристов из России, что не позволило туроператорам выполнить в этом году обязательства перед клиентами, взятые в 2020 году.

Авторы обращения утверждают, что в зоне риска из-за возможного банкротства находятся более 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре. Так, из 385 агентств по международному выездному туризму 230 компаний работают в рамках приграничных поездок в ныне закрытые из-за Covid-19 страны. При этом крупным игрокам банкротство не угрожает, так как они сейчас массово продают путевки в Турцию и Египет, отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Под угрозой оказались средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Европу, Китай, Юго-Восточную Азию.

Заказчики свыше 50% оплаченных, но не состоявшихся туров до сих пор не определились с заменой закрытых зарубежных направлений, и многие из них ждут возврата денег, отмечает газета. При этом 17% туристов согласились поехать на отдых в Россию, а около 30% – заменить одно заграничное направление на другое.

Как отметил Барзыкин, у туроператоров нет средств, чтобы вернуть деньги за несостоявшиеся туры, поскольку они перевели их зарубежным партнерам, которые уже пустили их в оборот. По данным издания, сейчас власти обсуждают вариант частичного решения проблемы – продлить отсрочку только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в ныне закрытые страны. Долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 млрд рублей, а страховых средств накоплено лишь на 7 млрд.

В РСТ предупредили, что в случае, если власти не продлят отсрочку, туркомпании начнут массово уходить с рынка, а туристы останутся и без денег, и без отдыха.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»