«Рынок находится на тонкой грани обрушивания в пропасть»: АТОР не исключил коллапса в туротрасли

Российской туристической отрасли грозит коллапс. Дело в том, что 31 декабря истекает срок действия постановления об отсрочке обязательства перед клиентами, которые не смогли выехать на отдых из-за пандемии. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, аналитики АТОР не подтверждают прогнозы, что 60% туроператоров находятся на грани банкротства. «Но мы не можем не признать, что в ноябре-декабре рынок находится на тонкой грани обрушивания в пропасть. И связано это не с финансовым состоянием, не с устойчивостью компаний, а с выполнением обязательств по ковидным турам», – цитирует Ломидзе «Интерфакс».

В прошлом году было принято постановление правительства об отсрочке обязательств перед теми туристами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за коронавирусных ограничений. Туроператоры должны были закрыть свои долги перед клиентами до 31 декабря 2021 года.

По оценке АТОР, 70% компаний свои обязательства выполнили. Из 24 млрд рублей (стоимость отложенных и отмененных туров), по данным Ростуризма, осталось 7 млрд рублей. «Соответственно, примерно 200 тысяч человек сейчас могут остаться без денег и без равнозначного продукта, то есть того тура, который люди купили в 2020 году и до сих пор не смогли им воспользоваться», – отметила эксперт.

Ломидзе считает, что именно благодаря постановлению и конструктивным решениям правительства за эти полтора года удалось сохранить тонкий баланс. Отрасль не столкнулась с массовыми банкротствами и исками от недовольных клиентов. Люди получили возможность вернуть деньги или отправиться в другое путешествие. При этом возникла другая проблема.

Количество открытых сейчас стран несравнимо с 2019 годом, «оно мизерное», указывает исполнительный директор АТОР. «И мы понимаем, что если это постановление не будет продлено, то этот баланс рухнет. Открытыми сейчас считаются 50 стран, которые с теми или иными ограничениями принимают туристов. Из них с туристическими целями – примерно 20-25 стран, то есть половина. Это 15-20% от того ассортимента, который предлагался тогда», – сказала Ломидзе.

Если те клиенты, которые не успели получить компенсации или воспользоваться другими услугами за свои оплаченные туры, подадут иски, то это может похоронить весь рынок. «Туристы имеют полное право обращаться в суды, те будут блокировать жалкие крохи на счетах в банках, и рынок просто остановится. Я немножечко драматизирую, это коснется не всех, будут исключения. Но когда мы говорим о возможном коллапсе, люди могут просто выйти на улицу. 200 тыс. человек – это большое количество», – пояснила эксперт.

Ассоциация туроператоров готовит очередное обращение в Ростуризм и правительство с просьбой продлить действие постановления. «Время еще есть, и я надеюсь, что нам удастся избежать коллапса», – заключила Ломидзе.

Москва, Зоя Осколкова

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