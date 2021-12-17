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Пятница, 17 декабря 2021, 17:33 мск

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Госдума «простила» долги туроператоров перед россиянами до конца 2022 года

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении закон об отсрочке до конца 2022 года обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры. Речь идет о турах, которые были куплены до 31 марта 2020 года и впоследствии отменены из-за пандемии.

Как пояснили в Ростуризме, отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

По данным ведомства, которые приводит «Интерфакс», действующая в этом году отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз – с 44 до 7 млрд рублей.

В марте 2020 года в турпоездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн жителей РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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