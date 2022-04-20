Turkish Airlines отменили все рейсы в Екатеринбург до 31 мая

Авиакомпания Turkish Airlines, которая ранее отменила рейсы в Стамбул до 15 мая, теперь заявила о прекращении полетов в Екатеринбург до 31 мая. Деньги за билеты обещают вернуть.

«Наши рейсы из/в Минск (Беларусь), из/в Сочи, из/в Ростов отменены и из/в Екатеринбург отменены до 31 мая 2022 года (включительно)», – говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании. Деньги за билеты можно вернуть в местах приобретения.

Напомним, ранее Turkish Airlines приостановила полетную программу из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая. Также были отменены запланированные с 29 апреля до конца октября рейсы в Анталью, на которых должны были улететь на отдых клиенты четырех крупнейших федеральных туроператоров. Сейчас туристам предлагают вылетать из Челябинска, Тюмени либо из Москвы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»