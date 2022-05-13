Turkish Airlines продлили отмену рейсов в Екатеринбург до 30 июня

Turkish Airlines второй раз продлили сроки приостановки полётов в и из Екатеринбурга, на этот раз – до 30 июня.

Об этом говорится в официальных соцсетях перевозчика. Также продлена отмена рейсов в Сочи, Ростов-на-Дону и Минск.

Напомним, ранее Turkish Airlines приостановила полетную программу из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая. Также были отменены запланированные с 29 апреля рейсы в Анталью, на которых должны были улететь на отдых клиенты четырех крупнейших федеральных туроператоров. Затем отмену вылетов продляли до 31 мая.

Сейчас из Екатеринбурга в Турцию летают только российская авиакомпания Red Wings и турецкая Corendon.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/757244.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/756977.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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