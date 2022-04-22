Турецкая авиакомпания Corendon с 28 апреля полетит из Екатеринбурга в Анталью

С 28 апреля из Екатеринбурга в Анталью начнет летать турецкая авиакомпания Corendon. Большую часть мест на бортах выкупил оператор Fun&Sun, но на летние даты билеты есть и в свободной продаже.

Как рассказали «Новому Дню» источники в туротрасли, авиакомпанию Corendon в Екатеринбург «привел» туроператор Fun&Sun – бывший TUI. На май все места на рейсах выкуплены именно туристической компанией, которая формирует на базе этой перевозки пакетные туры в Турцию. Ближайший вылет из Екатеринбурга в Анталью должен состояться 28 апреля, затем компания пока будет летать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Fun&Sun продает путевки с вылетом 3 мая по цене от 126 тысяч рублей на двоих (семидневный отдых в отеле 5* в Сиде).

В системе бронирования авиакомпании Corendon можно найти и билеты в свободной продаже, но только с июня. Минимальная цена перелета до Антальи (в одну сторону) – 37 тысяч рублей на человека.

Напомним, ранее туроператоры планировали летать из Екатеринбурга в Турцию на бортах Turkish Airlines. Первый рейс в Анталью должен был состояться 29 апреля. Но турецкая авиакомпания внезапно объявила, что все рейсы в Екатеринбург отменяются пока до 31 мая включительно. Это же коснулось и рейсов из Стамбула и обратно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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