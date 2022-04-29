Авиакомпания Corendon отменила часть рейсов из Екатеринбурга в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon, которая только вчера начала летать из Кольцово в Турцию, отменила часть рейсов из Екатеринбурга в Анталью без объяснения причин.

По данным онлайн-табло аэропорта, сегодня самолет с туристами должен был вылететь в 16:30, но сейчас стоит «отмена». То же самое и с рейсом на 30 апреля. На официальном сайте Corendon, а также в соцсетях информации об изменениях в полетной программе нет. Но ближайший рейс в системе бронирования – 1 мая. Затем Corendon планирует вылетать из Екатеринбурга в Анталью трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Такое же расписание обозначено и на сайте Кольцово.

Источники в авиаотрасли говорят, что Corendon и туроператор Fun&Sun, который выкупил блоки мест на рейсах, рассчитывали запустить ежедневные вылеты в Турцию, особенно – в преддверии майских праздников. Но поскольку продажи туров были открыты всего неделю назад, заполнить борта не удалось. И полетную программу временно сократили. Однако не исключено, что с середины мая вылеты все-таки будут ежедневными.

Напомним, ранее туроператоры планировали летать из Екатеринбурга в Турцию на бортах Turkish Airlines. Первый рейс в Анталью должен был состояться 29 апреля. Но турецкая авиакомпания внезапно объявила, что все рейсы в Екатеринбург отменяются. Это же коснулось и полетов из Стамбула и обратно. Туристам предложили пересесть на рейсы Turkish Airlines из Челябинска в Анталью. Первый, кстати, вылетел сегодня ночью, 29 апреля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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