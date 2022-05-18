Tez Tour отменил чартеры в Турцию, предлагая туристам пересесть на регулярные рейсы с доплатой

Туроператор Tez Tour с сегодняшнего дня до 30 июня отменил ранее оплаченные туры в Турцию на базе чартерной перевозки. Авиакомпании IFly не удалось получить разрешение на полеты в Анталью. Туристам нужно до 27 мая выбрать один из вариантов замены тура: доплатить за перелет на регулярных рейсах, либо перенести путешествие на 2023 год.

«В связи со сложившейся ситуацией, связанной с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны стран НАТО, Евросоюза, США и других недружественных стран, связанных со специальной операцией Министерства обороны РФ в Украине, в том числе из-за запрета полетов над определенными территориями, авиакомпании РФ и иностранные авиакомпании не могут осуществлять ранее запланированные авиаперевозки. Следствием текущей ситуации является вынужденная отмена рейсов с вылетом из всех городов РФ Турцию в период с 17.05 2022 до 30.06.2022 включительно», – такое сообщение появилось на официальном сайте Tez Tour. При этом у турагентов оно вызвало вопросы, поскольку другие туроператоры успешно летают в Турцию с апреля.

Клиентам Tez Tour предлагается до 27 мая выбрать один из вариантов замены тура либо его компонентов. Можно перенести отдых (с сохранением отеля и перевозки) на осень 2022 года, либо на аналогичные даты 2023 года. Второй вариант – перебронировать на регулярные рейсы GDS (цены формируются в режиме реального времени) из любого города России. Деньги за билеты на отмененные чартеры Tez Tour обещает задепонировать на счете, турист сможет их использовать на покупку билетов на регулярные рейсы. Также можно аннулировать текущую заявку и оставить все деньги за тур на счетах туроператора, чтобы потом использовать, но – только на Турцию. И, наконец, можно перебронировать тур на чартерные вылеты из Москвы в Египет, но только на 28-29 мая, либо 1-2 июня.

Туристы, которые должны были лететь с Tez Tour из Москвы в Анталью на чартерах IFly, рассказали, что за билеты на троих им насчитали возврат 49 тысяч рублей. У «Аэрофлота», например, билеты на те же даты стоят от 90 тысяч рублей. То есть за тур теперь придется доплатить.

Напомним, из Екатеринбурга в Турцию сейчас летают только две авиакомпании: Nord Wind (регулярные рейсы) и Corendon (имеют статус регулярных, но большие блоки мест выкуплены оператором Fun&Sun). Из соседнего Челябинска летают Turkish Airlines, блоки на которых выкуплены Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»