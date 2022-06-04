Turkish Airlines продлила до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в Екатеринбург

Турецкий перевозчик Turkish Airlines в официальных соцсетях сообщил, что в очередной раз продлит приостановку полетов в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, а также Минск и города Украины. Причины по-прежнему не указаны.

Напомним, первый раз Turkish Airlines приостановила полетную программу из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая. Затем были отменены рейсы в Анталью, на которых должны были улететь на отдых клиенты четырех крупнейших федеральных туроператоров. Раз за разом авиакомпания продляет свое решение.

Сейчас из Екатеринбурга в Турцию летают российская авиакомпания Red Wings, турецкая Corendon, а также чартеры Azur Air. С 15 июня планирует полететь Nord Wind.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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