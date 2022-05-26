российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 мая 2022, 13:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Рейсов из Екатеринбурга в Анталью станет намного больше: авиакомпании планируют чартерные программы

Полетная программа из Екатеринбурга в Турцию постепенно расширяется. С 28 мая в Анталью планирует начать полеты авиакомпания Azur Air. Рейсы будут чартерными, пока их будет четыре в неделю.

Как рассказали «Новому Дню» турагенты, чартеры формирует один из российских туроператоров. Поскольку до первого вылета осталось всего два дня, цены на отдых на двоих – от 60 тысяч рублей за 7 ночей в отеле 4*. Для текущего сезона это очень дешево. В свободной продаже билеты стоят от 18 тысяч в один конец (например, есть на Ozon Travel).

В расписании Кольцово указано, что чартер Azur Air будет летать по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Также с 15 июня ежедневные рейсы в Анталью планирует начать авиакомпания Nord Wind. Информация есть в расписании Кольцово, но билетов на эти вылеты в продаже нет.

Сейчас на турецкий курорт из Екатеринбурга дважды в неделю летает Red Wings и трижды – Corendon. По нашей информации, Corendon подумывает о том, чтобы сделать ежедневными рейсы в Анталью: рейсы уже есть в расписании Кольцово, но их пока нет на официальном сайте перевозчика.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

11 рейсов в день в Сочи, 5 рейсов в неделю Анталью: куда полетят авиакомпании из Екатеринбурга

Метки / Турция

Турция проводит переговоры о принятии Швеции и Финляндии в НАТО / Турция начнет вооружать косовских сепаратистов / Tez Tour отменил чартеры в Турцию, предлагая туристам пересесть на регулярные рейсы с доплатой / Сенатор Пушков ответил на угрозы изолировать Турцию за неодобрение кандидатов в НАТО / Турция выступила против принятия Швеции и Финляндии в НАТО / Турция увеличила сумму на покупку недвижимости для получения гражданства / В генконсульстве Турции в Париже прогремел взрыв / В Турции обрушился потолок торгового центра, под завалами могут быть люди

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Туризм, Турция,