Рейсов из Екатеринбурга в Анталью станет намного больше: авиакомпании планируют чартерные программы

Полетная программа из Екатеринбурга в Турцию постепенно расширяется. С 28 мая в Анталью планирует начать полеты авиакомпания Azur Air. Рейсы будут чартерными, пока их будет четыре в неделю.

Как рассказали «Новому Дню» турагенты, чартеры формирует один из российских туроператоров. Поскольку до первого вылета осталось всего два дня, цены на отдых на двоих – от 60 тысяч рублей за 7 ночей в отеле 4*. Для текущего сезона это очень дешево. В свободной продаже билеты стоят от 18 тысяч в один конец (например, есть на Ozon Travel).

В расписании Кольцово указано, что чартер Azur Air будет летать по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Также с 15 июня ежедневные рейсы в Анталью планирует начать авиакомпания Nord Wind. Информация есть в расписании Кольцово, но билетов на эти вылеты в продаже нет.

Сейчас на турецкий курорт из Екатеринбурга дважды в неделю летает Red Wings и трижды – Corendon. По нашей информации, Corendon подумывает о том, чтобы сделать ежедневными рейсы в Анталью: рейсы уже есть в расписании Кольцово, но их пока нет на официальном сайте перевозчика.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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