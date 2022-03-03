Turkish Airlines возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

С 7 марта авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты из Кольцово в Стамбул. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

«Рейсы авиаперевозчика запланированы по понедельникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A321neo вместимостью до 182 пассажиров. Вылет из Стамбула – в 02:15, прилет в Екатеринбург в 08:40, обратный рейс из аэропорта Кольцово – в 09:40, прилет – в 12:25. Указано местное время», – сообщает пресс-служба Кольцово.

Турецкая авиакомпания и раньше летала из Екатеринбурга в Стамбул, но полеты были приостановлены после новогодних праздников. Рейсами Turkish Airlines пользуются не только те, кто хочет погулять по Стамбулу, но и те, кто планирует лететь в другие страны мира. По данным Кольцово, в прошлом году в Стамбул слетали 40 тысяч уральцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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