Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Стамбул

Еще один перевозчик запускает прямые рейсы в Стамбул из Екатеринбурга. С 18 марта по маршруту начнет летать Red Wings на 100-кресельных SSJ100. «Пока продажи открыты до конца осенне-зимнего периода – до 26 марта включительно», – сообщили в пресс-службе компании.

Минимальная цена билета до Стамбула на 18 марта – 52 тысячи рублей. В обратную сторону можно улететь дешевле – за 34 тысячи рублей.

Напомним, ранее прямые рейсы из Екатеринбурга в «город контрастов» запустил турецкий перевозчик Turkish Airlines. Цена на билет в одну сторону составляет около 450 евро.

Екатеринбург, Елена Сычева

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