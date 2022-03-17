Михаил Мальцев: Турция из Екатеринбурга летом будет, но очень дорогая

Летом из Екатеринбурга, скорее всего, будут вылеты в турецкие Стамбул, Анталью и Даламан, но доступен такой отдых будет немногим. По прогнозам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, рейсов будет существенно меньше, чем в прошлые летние сезоны, что сделает авиабилеты очень дорогими.

«Ответов на вопросы авиаперевозки: сколько будет бортов по международным направлениям, какие решения будут приняты авиавластями – мы не знаем. У нас проходили и консультации, и неофициальные встречи с представителями отрасли, в том числе с представителями Росавиации и Минтранса, но ясности по летнему сезону пока нет, – ответил Михаил Мальцев на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Могу предположить, что Турции – быть. Есть заявки на рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан (Мармарис и Бодрум). И вполне вероятно, что они состоятся. Но количество рейсов будет существенно снижено, что приведет к увеличению цены на авиаперевозку, и оно будет существенным, что нанесет удар по массовому сегменту туризма. Если простыми словами: туры в дорогие премиум-отели пострадают минимально, а по массовому эконом-сегменту будет нанесен удар».

Напомним, на текущий момент все российские туроператоры отменили свои полетные программы из Екатеринбурга в города Турции, а также в Египет, Доминикану и другие открытые для россиян страны. Причина – в санкциях на самолеты, находящиеся в лизинге у европейских компаний. Перевозчики боятся, что борта будут изъяты, стоит им покинуть пределы России. Сейчас вопрос о будущем таких самолетов решается на федеральном уровне.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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