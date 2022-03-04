Две российские авиакомпании отменили все рейсы за рубеж

Авиакомпания S7 отменяет все зарубежные рейсы с 5 марта, сообщает перевозчик. В S7 пообещали помочь туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Там также заявили, что вернут полную стоимость билетов пассажирам отмененных рейсов.

«К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines», – говорится в сообщении авиакомпании в ее Telegram-канале.

По информации перевозчика, сейчас туристам, ожидавшим вылета самолетами компании, помогают вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть полную стоимость билета после получения СМС об отмене рейса.

Ранее сообщалось, что S7 с 4 марта отменяет рейсы из Москвы и регионов по многим международным направлениям в связи с введенными ограничения в отношении авиаотрасли РФ в ответ на военную операцию на Украине. Все страны Евросоюза, США, Япония и Канада закрыли небо для российских самолетов. Кроме того, из-за санкций ЕС российским авиакомпаниям запрещены поставки самолетов, их техоблуживание и страхование. Сданные по старым контрактам в лизинг самолеты должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.

Помимо S7, об отмене всех рейсов по международным направлениям сегодня объявила авиакомпания Smartavia.

«В связи с ограничением полетов авиакомпания Smartavia вынуждена временно приостановить все зарубежные рейсы. Ограничение будет действовать до 19 марта включительно», – сообщает перевозчик. В авиакомпании добавили, что вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться «в установленном законодательством порядке».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»