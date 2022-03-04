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Пятница, 4 марта 2022, 14:13 мск

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Самолет «Уральских авиалиний» задержали в Дубае

В Объединенных Арабских Эмиратах задержан Airbus А319 компании «Уральские авиалинии».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, воздушное судно выполняло рейс из Красноярска в Дубай. В пункте назначения авиационные власти ОАЭ задержали его для проверки документов. «Мы находимся во взаимодействии с властями», – отметили в УА.

После проверки документов самолет должен вернуться в Красноярск.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2022, РИА «Новый День»

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