Самолет «Уральских авиалиний» задержали в Дубае

В Объединенных Арабских Эмиратах задержан Airbus А319 компании «Уральские авиалинии».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, воздушное судно выполняло рейс из Красноярска в Дубай. В пункте назначения авиационные власти ОАЭ задержали его для проверки документов. «Мы находимся во взаимодействии с властями», – отметили в УА.

После проверки документов самолет должен вернуться в Красноярск.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2022, РИА «Новый День»